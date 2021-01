Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat im vergangenen Jahr von einem Boom bei den Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 968 Millionen Euro gestiegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Daten in Venlo mitteilte. Damit fiel das Wachstum etwas höher aus, als der Konzern zuletzt in Aussicht gestellt hatte und als Experten erwartet hatten.