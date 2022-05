Siemens Energy erwägt Komplettübernahme von Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat Überlegungen über eine mögliche Komplettübernahme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa bestätigt. Dabei erwäge das Management ein Kaufangebot in bar, um die Tochter im Anschluss potenziell von der Börse zu nehmen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit.