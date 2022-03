Der Energietechnikkonzern Siemens Energy stoppt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine sein Neugeschäft mit Russland. "Siemens Energy unterstützt die Haltung der internationalen Regierungskoalition, die Sanktionen gegen Russland verhängt hat", hiess es zudem in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Vorstands an die Mitarbeiter. Weiter würden die Auswirkungen der Sanktionen auf das Unternehmen geprüft, hiess es.