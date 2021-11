Siemens Healthineers holt Elisabeth Staudinger in den Vorstand

Im Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers rückt eine weitere Frau in den Vorstand auf. So werde Elisabeth Staudinger zum 1. Dezember in das Gremium bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Erlangen mit. Staudinger ist seit April 2018 Leiterin der Region Asien-Pazifik. Dagegen werde Christoph Zindel sein Vorstandsmandat aus persönlichen Gründen zum 31. März 2022 niederlegen, bis dahin aber weiterhin für das Ultrageschäft verantwortlich sein.