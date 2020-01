Siemens im Kreuzfeuer der Kritik wegen Adani-Lieferung

(neu: Protest in München, IG Metall, DSW) - Umweltschützer laufen weiter Sturm gegen die Entscheidung von Siemens , an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future demonstrierten am Montag in zahlreichen Städten. Zudem kündigten sie Proteste für die Siemens-Hauptversammlung am 5. Februar an. Bis Montagabend waren einer Sprecherin zufolge insgesamt 15 Demonstrationen gegen das Dax -Unternehmen geplant.