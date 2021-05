Siemens Schweiz arbeitet mit Telemedizin-Unternehmen Klenico zusammen

Mit dem Tool von Klenico sollen psychische Störungsbereiche von Mitarbeitenden digital erfasst und der Schweregrad der jeweiligen Belastung bestimmt werden, heisst es weiter. Diese würden auf einer Symptomkarte erfasst und auf dieser Basis soll in einem "Stepped-Care-Ansatz" auf die spezifischen Problematik eingegangen werden. Je nach Empfehlung könne dies in einer Psychotherapie per Video oder vor Ort münden.

Die Sorge um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden sei für Siemens Schweiz ein wichtiges Anliegen, so die Meldung. Psychische Belastungen stellten für die Betroffenen eine grosse Herausforderung dar und aus Firmensicht sei psychische Gesundheit eine Schlüsselvoraussetzung für Leistung und Engagement.

an/kw

(AWP)