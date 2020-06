Siemens- und Alstom-Manager in Italien wegen Bestechung in Haft

Die italienische Justiz ist einem Bestechungsfall bei millionenschweren U-Bahn-Aufträgen in Mailand auf der Spur. 13 Personen, darunter Führungskräfte von Siemens und Alstom, seien von der Steuerpolizei verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Mailand am Dienstag mit.