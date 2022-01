Siemens verkauft Strassenverkehrs-Tochter an italienische Atlantia

(Ausführliche Fassung) - Siemens verkauft die Strassenverkehrs-Tochter Yunex Traffic an den italienischen Atlantia-Konzern. Die von der Unternehmerfamilie Benetton beherrschte Infrastruktur-Holding zahlt 950 Millionen Euro für Yunex, wie der Dax -Konzern am Montag in München mitteilte.