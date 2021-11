Siemens will nach Gewinnsprung weiter wachsen

Der Technologiekonzern Siemens will nach einem starken Abschneiden im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dabei geht das Dax -Unternehmen von einer etwas nachlassenden Dynamik aus. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, teilte Siemens am Donnerstag in München mit. Darin ausgeklammert sind Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Der Gewinn je Aktie soll bereinigt um bestimmte Kaufpreiseffekte von 8,32 Euro im Vorjahr auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen.