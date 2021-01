SIG Combibloc ernennt José Matthijsse zur Europachefin

Matthijsse hat in ihrer bisherigen Laufbahn grosses Know-how in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gesammelt, wie SIG Combibloc am Dienstag schreibt. Zuletzt leitete sie für den Molkereikonzern FrieslandCampina die Aktivitäten in Europa. Und vor dieser Tätigkeit hatte sie während 18 Jahren in verschiedenen Ländern und in leitenden Positionen für Heineken gearbeitet.

Matthijsse soll laut SIG-CEO Samuel Sigrist dafür sorgen, dass die Gruppe das Wachstum in Europa fortsetzen kann. "Ihre wertvolle Erfahrung mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern wird sicherstellen, dass wir weiterhin die Bedürfnisse unserer europäischen Kunden erfüllen und antizipieren werden", so Sigrist weiter.

mk/kw

(AWP)