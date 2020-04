Sika-Aktien heben nach Quartalszahlen ab

Um 09.20 Uhr gewinnen Sika Namen 2,2 Prozent auf 164,15 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert im Gegenzug um 1,14 Prozent unter dem Schlussstand vom Vortag.

In Expertenkreisen werden die Quartalsumsatzzahlen mehrheitlich als "erfreulich" bezeichnet. Insbesondere in der Region Europa übertraf Sika selbst die optimistischsten Schätzungen leicht. Doch auch in der Region Asien/Pazifik weiss die Absatzentwicklung zu überzeugen.

Der Einfluss von Covid-19 sei bisher wohl begrenzter als erwartet gewesen, resümierte ein Experte. Abgesehen von China waren denn auch die meisten von Sika bearbeiteten Märke bis Mitte März offen. Gespannt warten Analysten nun auf Aussagen des Managements im einem demnächst startenden Conference Call zum aktuellen Geschäftsgang. Denn im zweiten Jahresviertel seien deutlichere Bremsspuren zu erwarten.

Dass Sika den Ausblick für 2020 angesichts des "Blindflugs" in der aktuellen Corona-Phase zurückgezogen hat, überrascht keinen Analysten. Die bestätigten Mittelfristziele wiederum schürt unter den Anlegern Vertrauen. Mehr noch: Sika geht davon aus, als gestärktes Unternehmen und aus der Krise hervorgehen und in der Zwischenzeit Marktanteile zu gewinnen.

ra/rw

(AWP)