Der Bauchemiekonzern Sika erhält einen neuen Leiter Construction. Philippe Jost trete die Nachfolge von Yumi Kann an, die aus persönlichen Gründen nach Asien zurückzukehrt und dort als Regional Manager Concrete Asia/Pacific und als Area Manager South Asia tätig sein werde, teilte Sika am Freitag mit. Jost, der auch in die Geschäftsleitung aufgenommen wird, tritt seinen Posten am 1. Juni an.