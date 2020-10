Sika holt Raffaella Marzi in Konzernleitung und Esther Galindo in den VR

Raffaella Marzi arbeitet laut Mitteilung vom Freitag bereits seit Oktober 2014 für Sika. Damals stiess sie als Compliance Officer und Legal Counsel zur Gruppe. Im Juni 2019 übernahm sie dann ihre heutige Funktion.

Die Ernennung von Marzi bestätige die strategische Bedeutung des Bereichs Human Resources, sagte CEO Paul Schuler laut Mitteilung. "Unserer Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unseres Erfolgs." Ein integratives und attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, zu diesem Ziel trügen Human Resources und Compliance bei.

Esther Berrozpe Galindo soll derweil an der Generalversammlung vom 20. April in den Verwaltungsrat gewählt werden. Sie verfüge über langjährig Erfahrung im Konsumgüterbereich und in der Entwicklung und Transformation von Unternehmen, heisst es. Berrozpe Galindo arbeitete während 20 Jahren beim Haushaltsgerätehersteller Whirlpool und war da unter anderem von 2013 bis 2018 für die Geschäft in der EMEA-Region in mehr als 35 Ländern zuständig.

mk/kw

(AWP)