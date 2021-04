Sika über nimmt japanischen Klebstoffhersteller Hamatite

(Meldung ausgebaut) - Der Bauchemiekonzern Sika übernimmt einen führenden Kleb- und Dichtstoffhersteller in Japan. Das Unternehmen mit Sitz in Baar teilte am frühen Mittwochmorgen mit, es habe Hamatite, die Klebstoffsparte von Yokohama Rubber Co. Ltd., zugekauft.