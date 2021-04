Sika forciert das Geschäft in Katar. Der Bauchemiehersteller hat in der Region die Produktionskapazitäten für Betonzusatzmittel ausgebaut und die Herstellung von Epoxidharzen aufgenommen. Mit der Erweiterungsinvestition in der Hauptstadt Doha wolle Sika von der dynamischen Bauwirtschaft in dem Land profitieren.