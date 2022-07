Um ausreichend Geld für den Ausbau der Produktion zu haben, begrenzt der Waferhersteller Siltronic seine Dividendenzahlung. Wie bisher sollen etwa 40 Prozent des Überschusses an die Anteilseigner ausgeschüttet werden, dabei wird nun aber eine Obergrenze von 3 Euro je Aktien eingezogen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Für 2022 sollen dann auch genau 3 Euro fliessen und damit so viel wie für 2021. Eine Kapitalerhöhung im laufenden Jahr schliesst das Unternehmen weiter aus. Die Aktien reagierten nicht wesentlich auf die Mitteilung.