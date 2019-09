Singulus nimmt Prognose nach Verzögerung in China zurück - Aktie fällt

Wegen Verzögerungen bei einem wichtigen Auftrag aus China nimmt der Maschinenbauer Singulus Technologies seine Jahresprognose zurück. Der chinesische Staatskonzern CNBM habe Singulus darüber informiert, dass die Unterzeichnung der Verträge über den weiteren Kapazitätsausbau von bestimmten Dünnschichtsolarmodulen "voraussichtlich" erst im vierten Quartal erfolgen soll, teilte das Unternehmen am Sonntag in Kahl am Main mit. Die Aktie gab am Montag im frühen Handel um mehr als 6 Prozent nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie damit mehr als 44 Prozent an Wert eingebüsst.