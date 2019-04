SIX: Alcon ersetzt Julius Bär im SMI - Dufry fliegt aus SLI, Aryzta aus dem SMIM

Die Abspaltung des Augenheilkonzerns Alcon vom Mutterkonzern Novartis und dessen Kotierung an der Schweizer Börse SIX führt zu einigen ausserordentlichen Indexanpassungen. Die Aktien von Julius Bär fallen aus dem Swiss Market Index SMI, die Papiere von Dufry aus dem Swiss Leader Index SLI und diejenigen von Aryzta aus dem SMIM. Alcon wird derweil per sofort in den 20 Titel umfassenden SMI bzw. den 30 Titel umfassenden SLI aufgenommen.