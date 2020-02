SIX beteiligt sich an Omniex im Bereich digitale Vermögenswerte

Durch die neue Partnerschaft erhalte die SIX Zugang zu digitalen Börsen weltweit und zu so genannten OTC-Market-Makern, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. So entstehe die Grundlage für neue Geschäftsmöglichkeiten: Die Zusammenarbeit ermögliche den Kunden der SIX einen standardisierten und sicheren Zugang zum Handel mit Kryptowährungen.

Über die Höhe der Beteiligung hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart. Auch finanzielle Details werden keine genannt.

Die Plattform von Omniex startete 2018 den operativen Betrieb und wird den Angaben zufolge seither von Kunden genutzt. Mit "hochentwickelten" Algorithmen für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen biete die Plattform Konnektivität zu Börsen und OTC-Anbietern.

An der von der SIX geplanten digitalen Börse SDX sollen dereinst nicht nur Aktien, sondern auch tokenisierte Anteile an Gebäuden, Kunstwerken oder anderen - bisher illiquiden - Vermögenswerten gehandelt werden. Die "Blockchain-Börse" soll in diesem Jahr den Vollbetrieb aufnehmen.

ys/ra

(AWP)