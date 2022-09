Mit dieser Partnerschaft könnten die Marktteilnehmer ihre Abwicklungseffizienz steigern, schrieb die SIX am Dienstag auf ihrer Homepage. Bisher bot die SIX bereits Clearing-Dienstleistungen für 19 verschiedene Handelsplattformen an. Diese umfassen sowohl Primärbörsen als auch multilaterale Handelsplattformen (Multilateral Trading Facilities, kurz MTFs) mit Sitz in mehreren europäischen Ländern und Grossbritannien.

jb/pre

(AWP)