SIX einigt sich mit Achiko wegen Jahresabschluss 2019

Die Börsenaufsicht der SIX hat sich mit Achiko im Zusammenhang mit Rechnungslegungsverstössen im Jahresabschluss 2019 geeinigt. Das Fintech-Unternehmen wird die Mängel im IFRS-Jahresabschluss korrigieren und eine Spende in Höhe von 10'000 Franken an die IFRS Foundation leisten. Damit wird die Untersuchung beendet.