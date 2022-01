SIX entwickelt für Börse Zypern Post-Trade-Infrastruktur

Die SIX habe eine Post-Trade-Lösung entwickelt, die es der "Cyprus Stock Exchange" ermögliche, Verwahrungs- und Abwicklungsdienstleistungen sowie Asset Servicing bereitzustellen, teilte die SIX am Montag mit.

Der zypriotischen Börse werde die notwendige Infrastruktur für die Emission von so genannten Euro medium-term notes (EMTN) zur Verfügung gestellt, erläuterte ein SIX-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Bei den EMTN handle es sich um Geldmarkt-Papiere, mit denen sich Zypern refinanzieren könne.

Mit der Partnerschaft wird Finanzierungsinstrumenten der Republik Zypern mehr Liquidität zugeführt und der Grundstein für gemeinsame Innovationsprojekte in der Zukunft gelegt, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

ys/kw

(AWP)