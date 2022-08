SIX Exchange Regulation holt Marcel Hostettler ins Regulatory Board

Die SER gewährleistet den Angaben nach als selbstständige Instanz die unabhängige Regulierung und Überwachung der Börsenbetreiberin SIX (Swiss Infrastructure and Exchange). Die regulatorischen Organe der SIX sind nach dem Prinzip der Gewaltentrennung strukturiert: Das Regulatory Board erlässt die Regeln, die SER überwacht die Einhaltung dieser Regeln und leitet bei Verstössen im Rahmen der Selbstregulierung Sanktionsverfahren ein, die von den Rechtsprechungsinstanzen beurteilt werden.

sta/rw

(AWP)