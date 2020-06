Die Schweizer Börse SIX hat HANetf als neuen ETF-Emittent gewonnen. Dieser hat fünf neue aktienbasierte ETFs im Schweizer Markt lanciert, darunter den ersten ETF auf medizinisches Cannabis. Damit steigt die Zahl der bei SIX gelisteten ETF-Anbieter auf 26 und die Anzahl der ETFs auf den Rekordstand von 1'581, wie die Börsenbetreiberin am Dienstag mitteilte.