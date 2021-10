SIX lanciert neuen Service für Steuerinformationen in der Vermögensberatung

Der Service ermögliche die Analyse der steuerlichen Auswirkungen von Finanzprodukten, hiess es am Dienstag von der SIX. Damit könnten Prognosen über die steuerbezogenen Kosten für eine Investition in eine bestimmte Wertschrift erstellt werden, um schliesslich höhere Nachsteuer-Renditen zu erzielen.

Das neue Produkt bietet Kunden Zugang zu bis zu 60 Datenfeldern pro Steuerregime und umfasst Finanzprodukte wie Aktien, Obligationen, Fonds und strukturierte Produkte. Es bietet Datenattribute zu Einkommenssteuern, Vermögenssteuern, Kapitalgewinn- und -verluststeuern sowie zu generischen Steuerangaben.

Derzeit deckt "Tax on Instrument" von der SIX die Steuerjurisdiktionen Grossbritannien, Schweiz und Frankreich ab. Eine Erweiterung um 13 Länder sei in Planung, darunter Belgien, Luxembourg, Italien, Spanien und USA.

Die SIX entwickelt Dienstleistungen und will Produkte anbieten, die gut bei den Banken ausgelagert werden können. Die Gruppe ist 2008 aus den drei Schweizer Unternehmen SWX, Telekurs und SIS hervorgegangen und befindet sich im Besitz von rund 120 Finanzinstituten.

ys/ra

(AWP)