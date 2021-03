Im Verwaltungsrat der Finanzdienstleistungsgruppe SIX kommt es zu einem Wechsel. UBS-Kadermann Andy Kollegger ist als Vertreter der Grossbank für das Aufsichtsgremium der Börsenbetreiberin nominiert. Kollegger soll der UBS Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse nachfolgen, die das Gremium nach neun Jahren per Ende April verlässt, wie die SIX am Dienstag mitteilte.