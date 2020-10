Sixt will wegen Corona weiter keine Prognose abgeben - Umsatzeinbruch

Der Autovermieter Sixt will wegen Corona weiter keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr abgeben. Das Unternehmen verwies in einer am Mittwochabend in Pullach veröffentlichten Mitteilung auf die "sich aktuell drastisch verschärfenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie". Die gesamten Quartalszahlen sollen aber wie geplant am 12. November vorgelegt werden.