Skan startet fulminant an Schweizer Börse

(Zusammenfassung, mit Schlusskurs ergänzt) - Die Medizinaltechnik-Gruppe Skan hat am Donnerstag den Schritt an die Schweizer Börse SIX gewagt - und der Start ist geglückt. Die Aktien von Skan wurden deutlich über dem im Vorfeld des Börsengangs festgelegten Ausgabepreis gehandelt.