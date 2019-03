Der Bankrat der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat der Generalversammlung die Unia-Präsidentin Vania Alleva zur Wahl in den Bankrat vorgeschlagen. Sie soll an der GV vom 26. April für den Rest der Amtsperiode 2016-2020 gewählt werden, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend hiess.