Societe Generale legt Gewinnsprung hin - Aktienhandel boomt

Ein starker Aktienhandel und die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise haben die französische Grossbank Societe Generale (SocGen) im dritten Quartal kräftig angetrieben. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,6 Milliarden Euro und damit 86 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Während die Erträge um rund 15 Prozent auf fast 6,7 Milliarden Euro in die Höhe sprangen, legte das Institut deutlich weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurück als im coronageprägen Vorjahreszeitraum. Mit den meisten Kennzahlen übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Aktie legte am Vormittag zu.