Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr schlägt die Software AG eine stabile Dividendenzahlung vor. Mit 0,76 Euro je Aktie soll die Ausschüttung für 2020 genau so hoch sein wie im Jahr davor, wie das MDax -Unternehmen am Montagabend mitteilte. Damit erhöhe sich die Ausschüttungsquote gemessen am Free Cashflow und dem Konzernüberschuss jedoch von gut 37 auf etwas mehr als 61 Prozent, hiess es. Das Management betrachte dies als vorübergehenden Effekt wegen der Umstellung des Geschäftsmodells auf Abonnement-Erlöse.