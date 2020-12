SoftwareOne-CEO sieht sich bereit für weitere Übernahmen in grösserem Stil

SoftwareOne sieht sich bereit für eine Übernahme in grösserem Stil. Es gebe in ihrem Umfeld etwa fünf bis sieben Kandidaten, die dafür in Frage kämen, sagte CEO Dieter Schlosser in einem Interview mit dem Online-Magazin Cash. Der Firmenchef bestätigte ausserdem den im Herbst abgegebenen Ausblick.