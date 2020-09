SoftwareOne steigert sich im ersten Halbjahr - Ausblick bleibt positiv

Der Börsenneuling SoftwareOne hat sich im ersten Halbjahr 2020 trotz der Coronakrise gut geschlagen. Die Situation mit Covid-19 werde aber wohl noch einige Zeit unvorhersehbar bleiben, so das Unternehmen am Mittwoch. Dennoch bleibt der Blick in die Zukunft positiv, und der Ausblick wurde bestätigt.