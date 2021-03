Solvalor nimmt Kapitalerhöhung vor

Die detaillierten Bedingungen der Kapitalerhöhung werden am 18. März bekannt gegeben, wie der Fonds am Mittwoch mitteilte.

In den letzten Monaten seien bereits die Managementaktivitäten verstärkt worden, was zu einer Verbesserung der Qualität des Immobilienbestands geführt habe, heisst es weiter. Zudem sei eine Wohnliegenschaft in Genf, ein im Bau befindliches Projekt in Nyon sowie ein Baugrundstück im Zentrum von Lausanne erworben worden. Und die Vorbereitung für sechs Verdichtungsprojekte in Genf und Lausanne stehe kurz vor dem Abschluss.

dm/uh

(AWP)