Sony spielt Rekordgewinn ein

(Ausführliche Fassung) - Sony hat unter anderem dank seiner Spielekonsole Playstation einen Rekord-Jahresgewinn von erstmals mehr als einer Billion Yen eingespielt. Der japanische Elektronikriese verdiente in dem Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 1,17 Billionen Yen (rund 9 Mrd Euro) - gut doppelt so viel wie im Jahr davor. Der Umsatz stieg 2020/21 um neun Prozent auf 9 Billionen Yen, wie Sony am Mittwoch in Tokio mitteilte.