Spac-Gesellschaft VT5 sucht noch immer intensiv nach Übernahmekandidaten

Die an der Schweizer Börse kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 hat auch im dritten Quartal (per Ende Juli) die Suche nach einem nach möglichen Übernahmekandidaten fortgesetzt. Derzeit führe das Management intensivere Gespräche mit drei "vielversprechenden Unternehmen", teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.