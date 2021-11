SPACs in der Schweiz nun erlaubt - Veraison evaluiert Regulierung

(Meldung leicht umgeschrieben und mit Aussagen von Veraison nach dem zweiten Zwischentitel ergänzt) - An der Schweizer Börse SIX dürfen ab dem 6. Dezember sogenannte SPACs kotiert und gehandelt werden. Die Genehmigung aller zuständigen Behörden sei erteilt worden, teilte die SIX am Dienstag mit.