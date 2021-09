Spaniens Arbeitslosenzahl auf Vorkrisenniveau dank Tourismus-Comeback

Das war bereits der sechste Monat in Folge mit einem Rückgang, wodurch die Zahl so niedrig war wie Februar 2020 nicht mehr - dem Monat vor dem ersten Lockdown. "Es ist das erste Mal, dass ein so starker Rückgang im August verzeichnet wurde", sagte Haushaltsministerin Maria Jesus Montero dem Radiosender RNE. "Das zeigt die Erholung des Tourismus."

Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit im August, da viele Unternehmen wegen des Jahresurlaubs schliessen und Mitarbeiter entlassen. Hotels und Restaurants stellten diesmal aber Personal ein, da mit dem Abebben der dritten Corona-Welle in Europa wieder mehr ausländischer Besucher ins Land kamen.

Die Tourismusdaten für August liegen noch nicht vor. Doch schon im Juli schossen sie steil nach oben: Die Zahl der ausländischen Touristen wuchs um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, da viele Reisebeschränkungen aufgehoben werden konnten. Allerdings liegt sie noch immer deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, da etwa Gäste aus Übersee fehlen.

(AWP)