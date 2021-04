In Spanien hat die Industrieproduktion im Februar nach einem schwachen Jahresauftakt überraschend stagniert. Im Monatsvergleich habe sich das Volumen der Fertigung nicht verändert, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Januar war die Fertigung um 0,8 Prozent geschrumpft.