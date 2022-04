Spice Private Equity kehrt in die Gewinnzone zurück

Über das Jahr kam es zu einigen Veränderungen im Portfolio. So trennte sich Spice von seiner Beteiligung an Leon Restaurants und fuhr dadurch einen Bruttoverkaufserlös von 48,5 Millionen Dollar ein. Zudem wurde die Devestition der Beteiligung an Rimini Street abgeschlossen, was zu einen Nettoerlös von rund 34,4 Millionen geführt habe.

Neu hinzugekommen zum Portfolio ist derweil der brasilianische Versicherungsanbieter Argo Brasil. Für 100 Prozent der Anteile sowie eine Aufstockung der Liquiditätsposition legte Spice 35 Millionen Dollar auf den Tisch. Zudem floss im Dezember mit 2,4 Millionen die erste Tranche von drei an das Fintech-Unternehmen Insole. Insgesamt ist ein Investment von 7,2 Millionen geplant.

Der Nettoinventarwert (NAV) der Beteiligungsgesellschaft stieg insgesamt auf 156 Millionen von 126 Millionen Dollar im Vorjahr, heisst es weiter. Pro Aktie betrug der NAV per Ende Dezember 31,0 Dollar, verglichen mit 23,5 Dollar ein Jahr zuvor. Dies sei auch dem Aktienrückkauf im Dezember zu verdanken. Der Abschlag des Aktienkurses zum NAV betrug 49 Prozent.

