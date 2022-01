Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity lanciert ein weiterer Aktienrückkaufprogramm. Es sollen bis zu 202'796 Papiere zu einem Fixpreis von 15,50 US-Dollar zurückgekauft und danach vernichtet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies entspreche 3,78 Prozent des Aktienkapitals. Zum Vergleich: Am Dienstagabend kostete eine Spice-Aktie 14,50 US-Dollar.