Pointsbet hat seinen Hauptsitz in Australien und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Irland. Allein im laufenden Jahr habe Sportradar damit sechs Verträge mit namhaften Wettanbietern abschliessen können, so die Meldung. Seit Mitte September werden die Aktien des in St.Gallen ansässigen Unternehmens an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt.

