Die Spritpreise setzen ihren Höhenflug ungebremst fort. Obwohl sich Öl zuletzt tendenziell verbilligte, mussten Autofahrer an den Zapfsäulen mehr bezahlen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete Super E10 am Dienstag demnach 1,437 Euro pro Liter - 2,4 Cent mehr als vor einer Woche. Der Dieselpreis legte um 0,9 Cent auf 1,308 Euro zu.