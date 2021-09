SPS-CEO: Nachfrage für gute Büroflächen intakt - Potenzial bei Leerstand, Kosten

Für den CEO des Immobilienkonzern Swiss Prime Site, René Zahnd, bleibt die Nachfrage nach Büroflächen an guten Lagen intakt. "In allen Gesprächen mit unseren grossen Mietern habe ich von keinem gehört, dass er die Fläche reduzieren will", sagte er im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" vom Samstag. Viele wollen allerdings ihre Flächen verändern und attraktiver gestalten.