Der Auftrag umfasse 32 Gebäude mit einer Nettogeschossfläche von über 250'000 Quadratmetern in der ganzen Schweiz, teilte die zum Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) gehörende Wincasa am Donnerstag mit. Er ist laut den Angaben auf zwei Jahre plus drei Optionen à einem Jahr angesetzt.

