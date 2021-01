Der chinesische Mischkonzern HNA ist pleite. Man habe das Insolvenzverfahren eingeleitet, teilte der Mutterkonzern der SR Technics am Freitag in einem Communiqué mit. Grund dafür ist die Coronapandemie, die dem im Tourismus und in der Luftfahrt tätigen Firmengeflecht schwer zu schaffen macht.