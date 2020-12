St. Galler Kantonalbank führt GV 2021 ohne Publikum durch

An der Generalversammlung würden jedes Jahr rund 4000 Aktionärinnen und Aktionäre teilnehmen, so die SGKB. Für viele stelle die Versammlung und das anschliessende Rahmenprogramm einen fixen Eintrag in der Agenda dar, begründet sie den frühen Entscheid. Zudem seien die Vorbereitungen für eine derartige Grossveranstaltung umfangreich und müssten frühzeitig in die Wege geleitet werden. Bereits 2020 hatte die GV ohne Publikum und Rahmenprogramm stattgefunden.

Die SGKB-Aktionärinnen und -Aktionäre können ihre Rechte an der GV 2021 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Sie würden rechtzeitig schriftlich über die Traktanden und das Vorgehen informiert, schreibt die Kantonalbank weiter.

