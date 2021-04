Stadler Rail hat vom Bahnunternehmen Keolis in Deutschland einen Auftrag zur Wartung und Instandhaltung erhalten. Die 13 Flirt-Züge des Unternehmens sollen an den Standorten Herne und Hengelo (Niederlande) bis zum Fahrplanwechsel 2030 gewartet werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.