Stadler gewinnt Ausschreibung für 55 Flirt-Akku-Züge in Deutschland

(Mit weiteren Informationen ergänzt) - Stadler Rail hat in Deutschland einen Auftrag an Land gezogen. Der Nahverkehrsverbund von Schleswig-Holstein bestellt beim Zugbauer 55 Flirt Akku-Triebzüge. Stadler konnte sich damit bei der ersten Green-Technology-Ausschreibung über Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ohne Diesel in Deutschland durchsetzen, wie die Gesellschaft am Mittwochabend mitteilte.