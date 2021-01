Stadler Rail gibt deutscher Tochter neuen Namen

Die in Berlin ansässige Stadler Pankow hat ihren Handelsnamen in Stadler Deutschland umbenannt, wie das Thurgauer Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Umbenennung werde der Entwicklung der Gesellschaft Rechnung getragen, indem der Fokus auf den deutschen Markt auch im Namen geführt werde, heisst es als Begründung.

Stadler Pankow wurde im Jahr 2000 als Joint Venture der Stadlerrail und der Adtranz gegründet und im Folgejahr mit rund 200 Mitarbeitenden zu 100 Prozent durch Stadler übernommen.

In den Berliner Standort investiert Stadler derzeit bis zu 70 Millionen Euro. Bis im Sommer 2021 würden eine Produktions- und Inbetriebsetzungshalle sowie Büro- und Sozialraumflächen entstehen, heisst es weiter. Zusätzlich werde in Brandenburg sowie Schleswig-Holstein expandiert. Dort sollen weitere Flächen für Service- und Inbetriebsetzungstätigkeiten entstehen.

sig/cf

(AWP)